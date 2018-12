PES League 2019, l'italiano Suprema_Ettorito è Campione d'Europa

Lo scorso weekend si è tenuta in quel di Liverpool la fase finale delle qualificazioni europee alla PES League 2019, competizione eSports organizzata da Konami per il suo PES 2019.



Le European Region Finals hanno visto lo scontro tra i 16 giocatori europei più forti nella specialità 1v1 e dei migliori 4 team della modalità co-op. A spuntarla in entrambe le categorie è stato l’italiano Ettore Giannuzzi, meglio conosciuto come Suprema_Ettorito, che si è aggiudicato il titolo di Campione Europeo della Season 1 sconfiggendo nel match finale S-Venom per 4-0.