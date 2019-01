Blizzard ha confermato il ritorno dell'evento stagionale con il quale celebrerà il Capodanno lunare, che da anni ormai caratterizza il mondo di Overwatch: per festeggiare l'inizio dell'Anno del Maiale, infatti, il team di sviluppo introdurrà nuovi contenuti estetici e attività per lo sparatutto.



L'Anno del Maiale avrà inizio il 24 gennaio e permetterà di ottenere nuove loot box con skin, spray, pose vittoriose e tanti altri oggetti per la personalizzazione del proprio personaggio. Per darvi un'idea dei contenuti, vi lasciamo al breve teaser pubblicato dall'azienda su Twitter.