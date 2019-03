Overwatch, il trentesimo eroe Baptiste arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One

Baptiste può contare sul lanciagranate biotico, in grado di sparare raffiche da tre colpi, e sull'impulso rigenerativo, che fornisce a sé stesso e agli alleati delle cure periodiche. Con il suo campo d'immortalità, il medico può rendere invulnerabili i compagni di squadra fintanto che il generatore resterà intatto, mentre grazie alla matrice di amplificazione Baptiste può raddoppiare i danni inflitti e gli effetti curativi per tutti coloro passeranno all'interno della sua aura. Infine, Baptiste può contare su degli stivali potenziati che, dopo essersi accovacciato, gli consentono di saltare più in alto e interrompere la linea di tiro.



L'eroe è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Overwatch su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per maggiori informazioni, non perdete il nuovo video ufficiale che svela nel dettaglio le abilità di Baptiste.