Nostalgia degli anni '90? Stanno tornando i giochi di Aladdin e Il Re Leone

Disney Games e Nighthawk Interactive hanno annunciato l'arrivo di Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King , una riedizione degli storici capolavori ispirati ai film originali di Aladdin e Il Re Leone .

Sviluppato da Digital Eclipse (Street Fighter 30th Anniversary Collection), il pacchetto uscirà il 29 ottobre in tutto il mondo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Tra le caratteristiche salienti della rimasterizzazione troviamo la grafica in alta definizione, la possibilità di salvare in qualsiasi momento e riavvolgere il gioco per superare con più facilità i momenti più ostici.



La collezione includerà le versioni Mega Drive, Game Boy e Super Game Boy di Aladdin e The Ling King, a cui si aggiungerà l'edizione Super Nintendo di quest'ultimo.