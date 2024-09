Switch 2, trapelano le prime immagini per la console di Nintendo

Interessante, dal punto di vista tecnico, la possibile presenza di una memoria da 12 GB, un netto passo in avanti rispetto ai 4 GB di RAM dell'attuale Nintendo Switch, e di una scheda di archiviazione da 256 GB (contro i 32 GB del modello originale, poi ampliati a 64 GB nella versione OLED pubblicata successivamente). Per il resto, oltre a offrire verosimilmente un chipset in grado di erogare una potenza maggiore, Nintendo Switch 2 dovrebbe mantenere lo stesso approccio della console precedente, con la possibilità di giocare in mobilità, in modalità "da tavolo" o collegando la console alla tv utilizzando il "dock" in dotazione.