Grecia: uomo trova un Game Boy sigillato del valore di 8mila euro

I collezionisti sono sempre alla ricerca di oggetti rari e sarebbero capaci di spendere una fortuna, pur di imbattersi in cimeli dal valore inestimabile. Succede la stessa cosa anche nei videogiochi, ma raramente capita di imbattersi in un'occasione così ghiotta come quella di un fortunato acquirente in Grecia, che ha scovato tra gli scaffali di una libreria un Game Boy originale nuovo di zecca e ancora sigillato.