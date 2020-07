Nintendo Direct Mini, un nuovo evento per scoprire le novità in arrivo su Switch

Mentre tutte le big dell'industria videoludica si muovono con conferenze virtuali ed eventi in streaming, Nintendo è stata a lungo in disparte, preparando il lancio dell'ultima esclusiva estiva per la sua console Switch. Ora che Paper Mario: The Origami King è finalmente arrivato sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto, l'azienda ha deciso di iniziare a smuovere le acque e proporre una serie di eventi Nintendo Direct .

Il primo, annunciato a sorpresa nelle scorse ore, si terrà alle ore 16:00 di oggi 20 luglio: nel corso dell'evento, Nintendo permetterà di scoprire nuovi filmati (e presumibilmente le vetrine di lancio) di una piccola selezione di giochi di terze parti già svelati in precedenza. Non sono attesi, dunque, titoli esclusivi realizzati dai team interni del colosso nipponico.

Per scoprire maggiori informazioni sulle produzioni first-party come Metroid Prime 4, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e l'ipotetica raccolta di giochi per il 35esimo anniversario di Super Mario, insomma, toccherà attendere ancora un po'... ma è confortante notare che Nintendo abbia finalmente deciso di condividere con i propri fan maggiori dettagli sui giochi che arriveranno su Switch.

