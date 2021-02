Nintendo annuncia un nuovo Direct: possibili sorprese per gli anniversari di Zelda e Pokémon

È tempo di grandi anniversari in casa Nintendo : tra pochi giorni, infatti, l'azienda giapponese celebrerà due traguardi importanti per altrettante serie di punta del suo catalogo, come The Legend of Zelda e Pokémon . La saga ruolistica con protagonista il prode Link festeggerà infatti 35 anni, mentre la serie dedicata ai Pocket Monsters toccherà il traguardo dei 25 anni dal lancio degli episodi Rosso/Blu. A tal proposito, la casa nipponica potrebbe avere delle sorprese in serbo, visto la conferma di un Nintendo Direct previsto tra poche ore.

Con l'appuntamento previsto per le 23:00 di oggi 17 febbraio, la casa di Kyoto presenterà alcuni dei giochi in arrivo su Switch entro la fine del primo semestre di quest'anno, oltre a un numero di contenuti per giochi già in commercio come Super Smash Bros. Ultimate, il picchiaduro con tutti i personaggi più importanti del colosso.

Si tratta del primo Nintendo Direct da oltre un anno, e a giudicare dalla durata (ben 50 minuti previsti dall'azienda) le sorprese potrebbero essere molteplici: vista la prossimità con le due ricorrenze (il 21 febbraio sarà il 35esimo anniversario di Zelda, mentre il 27 febbraio il 25esimo di Pokémon), è molto probabile che la software house voglia proporre ai suoi fan una serie di iniziative per celebrare le due ricorrenze, un po' come avvenuto nel caso di Super Mario Bros. (recentemente al centro di tanti eventi per il suo 35esimo compleanno).

Si parla di una possibile riedizione dei primi capitoli di The Legend of Zelda per Switch, una sorta di raccolta dei "classici" per avvicinarsi a quello che, si spera, possa essere ormai "vicino" sequel dell'amatissimo Breath of the Wild, mentre è lecito attendersi anche nuovi DLC per Pokémon Spada e Scudo o, perché no, un remake dello storico episodio che ha dato il via alla saga, Pokémon Rosso e Blu.

