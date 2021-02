Videogiochi: l'ascesa di Switch continua, quasi 80 milioni di console distribuite

Il successo di Switch non accenna a fermarsi: la console ibrida di Nintendo ha infatti distribuito oltre 24.1 milioni di unità negli ultimi nove mesi, raggiungendo un totale di 79.87 milioni di unità distribuite in tutto il mondo . Con quasi 80 milioni di pezzi piazzati in meno di quattro anni dal lancio, Switch diventa la quinta console più venduta nella storia dell'azienda giapponese, superando 3DS (ferma a 75.94 milioni di unità).

Sebbene il numero di console effettivamente vendute sia verosimilmente inferiore (gli analisti stimano un totale di 74 milioni di Switch vendute), il dato spinge la console ibrida nella Top 5 delle piattaforme più vendute nella lunga storia di Nintendo: i prossimi obiettivi in tal senso sono Game Boy Advance (81.5 milioni di unità), Wii (101.6 milioni) e Game Boy (118.7 milioni), fattibilissimi visto l'andamento negli ultimi nove mesi.

Resta da capire se Switch sarà in grado di raggiungere i record della console più venduta nella storia del colosso giapponese, Nintendo DS, che con i suoi 154 milioni di unità vendute è la seconda console più diffusa di sempre (dietro a PlayStation 2, con oltre 155 milioni di console piazzate in tutto il mondo).

Per quanto riguarda il software, dal lancio del marzo 2017 sono stati venduti ben 532 milioni di giochi, ennesimo record che va a piazzarsi al terzo posto della classifica globale di Nintendo (con DS in testa, grazie a 948 milioni di giochi venduti, e Wii subito dopo con 921 milioni). In tal senso, non sorprende che tra i giochi più venduti di sempre per la piattaforma ibrida giapponese ci siano Mario Kart 8 Deluxe (e i suoi 33.41 milioni) e il recente fenomeno Animal Crossing New Horizons, che in meno di un anno ha venduto 31.18 milioni di copie.

Terzo posto per Super Smash Bros. Ultimate (quasi 23 milioni), quarto per The Legend of Zelda: Breath of the Wild (oltre 21 milioni), mentre il sorprendente Luigi's Mansion 3 ha raggiunto 9 milioni di copie vendute, entrando di diritto nell'elenco dei titoli first-party di maggior successo nella breve ma intensa storia di Switch.

