Ninja abbandona Twitch: lo streamer più famoso passa alla corte di Microsoft

Con un post su Twitter, lo streamer Ninja ha sganciato una vera e propria bomba di "calciomercato": l'influencer più famoso dell'industria videoludica ha svelato che abbandonerà Twitch, la piattaforma di streaming più conosciuta al mondo, per trasmettere le proprie sessioni di gioco esclusivamente su Mixer.



Per chi non lo sapesse, Mixer è un servizio di streaming di Microsoft che, sulla falsariga di Twitch, permette ai giocatori di trasmettere le proprie sessioni di gioco in diretta. Il servizio, acquisito da negli anni passati dalla casa di Redmond, è perfettamente integrato nell'ecosistema Xbox e include alcune caratteristiche interessanti che sono state poi replicate da Twitch.