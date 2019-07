New York, 15enne inglese vince 1 milione di dollari al torneo di Fortnite

"Ci vediamo a New York", aveva scritto giusto un paio di settimane fa Jaden Ashman, 15enne dell'Essex (contea inglese a nord di Londra) che poche ore fa si è portato a casa più di 1 milione dollari piazzandosi secondo alla coppa del mondo di Fortnite.



Il suo nome da giocatore è Wolfiez e, insieme al suo compagno di squadra David "Rojo" Jong (Olanda), si è piazzato giusto sotto il duo Nyhrox (Norvegia) e Aqua (Danimarca), che si sono portati a casa 3 milioni di dollari da spartirsi in due.



"Nessun nervosismo, la vado a vincere", è stato il suo ultimo messaggio su Twitter prima di essere protagonista di una prestazione spettacolare in una partita persa davvero per il rotto della cuffia.



Più di 250 milioni di persone hanno giocato il battle royale di Epic Games, che solo lo scorso anno ha registrato degli incassi pari a 2,4 miliardi di dollari. Con 30 milioni di dollari di montepremi, la Fortnite World Cup è stata l'evento più grande della storia dell'eSport.



Il successo dello studente inglese arriva dopo la notizia di un padre americano che ha lasciato che il figlio abbandonasse il liceo per diventare un campione di Fortnite e quella della "scuola" in cui è possibile imparare a giocare con lezioni a partire da 5 euro ogni mezz'ora.