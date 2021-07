Netflix punta sui videogiochi: assunto un veterano dell'industria per guidare una nuova divisione 

Non ci sono soltanto serie televisive e film nel futuro di Netflix: come riportato da Bloomberg, l'azienda ha assunto il veterano Mike Verdu come leader di un dipartimento che sarà dedicato alla creazione di nuovi videogiochi.

Verdu, che assumerà il ruolo di vicepresidente della nuova divisione, è stato precedentemente alla guida di Facebook (per cui ha stretto accordi con sviluppatori di terze parti per portare nuovi videogame sulla piattaforma Oculus VR) ed Electronic Arts (per cui ha gestito la divisione mobile, producendo videogiochi come SimCity e Plants vs. Zombies 2).

Da stabilire in che modo questa nuova divisione consentirà agli abbonati a Netflix di sperimentare esperienze videoludiche: svilupperà videogiochi proprietari oppure si occuperà di adattare opere altrui già esistenti? In tal caso, si baserà sul gioco in streaming o consentirà il download sui dispositivi degli utenti? Considerando la natura della piattaforma, sarebbe lecito attendersi che Netflix possa tentare di competere con Google (Stadia), Amazon (Luna), Sony (PlayStation Now) e Microsoft (Xbox Cloud Gaming) nel mondo dello streaming, ma allo stato attuale non ci sono certezze sulle strategie dell'azienda.

Di sicuro non sorprende che Netflix, uno dei giganti dell'intrattenimento che ha maggiormente giovato dalla situazione pandemica globale, abbia intenzione di espandersi nell'industria dei videogiochi, viste le succitate esperienze interattive proposte in precedenza (tra le quali si ricorda anche l'esperimento legato al Gatto con gli stivali, il personaggio di Shrek) e la sfilza di nuovi adattamenti televisivi basati su franchise videoludici, come il recente Resident Evil: Infinite Darkness e la serie di The Witcher. Non resta che attendere per scoprire in che modo l'ingresso di Netflix nei videogiochi influenzerà una delle industrie più remunerative dell'intrattenimento digitale.

