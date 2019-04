Nasce Machete Gaming, la squadra eSports di Salmo, Slait ed Hell Raton

Dalla musica ai videogiochi: la Machete crew , collettivo musicale italiano fondato da Salmo , Slait ed Hell Raton , ha dato il via a un nuovo progetto chiamato Machete Gaming che segna l'ingresso del gruppo nel mondo degli eSports . Il progetto, formato inoltre da Nitro , Dani Faiv , Jack the Smoker , Low Kidd e Lazza dei 333 Mob, è nato in collaborazione con Red Bull per dar vita a un team di votato agli esport, che condividerà in diretta sul proprio canale Twitch ufficiale MacheteTv delle sessioni di gioco coinvolgendo i fan.

Machete Gaming avrà una dimora fissa ristrutturando parte dei propri studi musicali per trasformarli in una vera e propria gaming house. Per il lancio del nuovo progetto, Machete Gaming ha coinvolto due pro-player di fama mondiale come Pityth e KyGoZz, entrambi specializzati in Fortnite, che daranno al collettivo musicale una spinta non indifferente per muovere i primi passi nel mondo degli sport competitivi.



La crew promette di sperimentare nuovi format sul proprio canale Twitch e cercare di proporre nuove strategie di comunicazione per offrire visibilità non solo ai videogiochi preferit, ma anche alle proprie performance artistiche. Vedremo se il team riuscirà a ritagliarsi un piccolo spazio anche in un mondo così difficile e competitivo come quello degli eSports.