Nasce Comics & Games Factory, l'iniziativa riservata agli under 35 per dar vita a nuovi progetti imprenditoriali

È il caso di Comics & Games Factory , ultima novità creata dal gruppo Lucca Crea, che ha studiato un programma riservato ai giovani under 35 per tramutare idee innovative in nuovi progetti imprenditoriali .

Annunciato come "antipasto" di quella che sarà l'edizione 2022 di Lucca Comics & Games, il nuovo progetto punta a stimolare i creativi dai 18 ai 35 anni per trasformare in realtà le intuizioni più originali di una nuova generazione di imprenditori.

Realizzato con il supporto del gruppo Intesa Sanpaolo, Comics & Games Factory

si pone l'obiettivo d'individuare le idee più innovative nei quattro ambiti principali della kermesse

premiare quelle potenzialmente in grado di generare il maggiore impatto socioculturale

(eSport, videogames, content creation e web comics/webtoon) eo di creare nuove opportunità lavorative.

Il processo è semplice: gli interessati potranno inviare gratuitamente la propria candidatura compilando il modulo presente sul sito ufficiale dell'iniziativa, entro e

non oltre il 4 agosto

una presentazione dell’idea di business, una spiegazione dettagliata del progetto e un business model

L'iniziativa è riservata a gruppi informali

composti da un minimo di due a un massimo di cinque partecipanti

età compresa tra i 18 e i 35 anni

. Ogni candidatura dovrà contenere, ipotizzando non soltanto i primi passi che si svolgerebbero in caso di vittoria, ma anche le possibili necessità in termini di servizi e consulenze che potrebbero essere fondamentali al fine di concretizzare il progetto.(e dunque non alle attività d'impresa), che al momento dell'occasione dovranno essere di

I progetti saranno successivamente valutati dalla giuria, composta da

Emanuele Vietina

Claudia Vassena

Ilja Rotelli

Valeria Zaffina

Renato Franchi

Fabio Viola

Mario Cortese

Gabriele Troilo

Daniel Schmidhofer

Patricia Consonni

Gian Luca Rocco

(Direttore di Lucca Comics & Games),(Responsabile Sales & Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo),(Head of Investment & Business Development presso Amazon International),(Group Brand Manager presso Ubisoft),(Head of Marketing presso Star Comics),(Metaverse Designer, Videogame Designer and Producer, Videogames Museum Curator),(CEO di GateOnGames),(docente di Marketing presso l’Università Bocconi),(CEO di Progaming),(Creative Agency Partner per Meta Italia) e(giornalista specializzato in nuovi media e videogiochi presso Tgcom24).

La giuria sceglierà tre progetti basandosi su cinque fattori (originalità dell’idea, innovatività, fattibilità economica e di mercato, follow-up e coerenza tra i curricula dei componenti del gruppo informale e il progetto presentato), che saranno comunicati ufficialmente l'

8 settembre

partecipare a un programma di coaching che si terrà dal 12 al 29 settembre

. I gruppi selezionati avranno l'opportunità di, durante il quale un pool di esperti e consulenti li affiancherà per sviluppare e migliorare ulteriormente le proprie idee e trasformarle in un business potenzialmente vincente.

Sarà proprio durante questa fase che

ogni gruppo dovrà elaborare una revisione dell'idea, una sorta di progetto 2.0

una speciale classifica dalla quale dipenderà il budget destinato a ogni progetto in termini di servizi e consulenze

Sara “Kurolily” Stefanizzi

Mario Moroni

,sviluppato a partire dal concept iniziale, utilizzando le nozioni acquisite durante la fase di coaching e i suggerimenti degli esperti: i candidati presenteranno i rispettivi lavori e, in base al responso finale, si piazzeranno in, così da avere l'opportunità di trasformare la propria idea in una vera e propria professione. L'iniziativa vedrà la partecipazione della content creator italianae del podcaster ed esperto di startup

“Siamo lieti oggi di annunciare un’altra straordinaria iniziativa nel portfolio delle nostre politiche attive a sostegno del talento: la Comics & Games Factory", ha affermato Emanuele Vietina, Direttore Generale di Lucca Comics & Games. "

Questa Factory si rivolge ai giovani creativi, per dar loro la possibilità di raccontare le loro idee e capire come realizzarle. Al talento vanno aggiunti concretezza e progettazione, siamo orgogliosi di aver coinvolto nei percorsi di coaching e nel board di giuria alcuni tra i principali professionisti italiani delle Creative Industries

. Workshop, lezioni, e pitch al cardiopalma… non vediamo l’ora di lasciare ai partecipanti il palco di Lucca Comics & Games per trasformare la loro creatività in professione”.