Minecraft e Toy Story insieme in vista del ritorno di Woody e Buzz

In occasione del debutto di Toy Story 4 nelle sale cinematografiche italiane, Minecraft si è aggiornato con un pacchetto dedicato all'universo della saga Pixar.



Disponibile nel marketplace interno del gioco, il mash-up di Toy Story vi permetterà di vestire i panni di Woody, Buzz Lightyear e tutti gli altri personaggi storici della serie, inclusi Duke Caboom, Forky e Ducky & Bunny, direttamente dal quarto capitolo.



Ci sono anche alcuni luoghi storici, come le camerette di Andy e Sid, per una vera e propria esperienza in salsa Disney: in assenza di un gioco ufficiale, Minecraft è diventato il luogo adatto per gli appassionati di Toy Story!