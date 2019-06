John Wick Hex: il gioco della saga cinematografica promette faville

COS'È - John Wick Hex non è esattamente il genere di gioco che vi aspettereste come interpretazione videoludica di una serie action così violenta, veloce e galvanizzante. No, John Wick Hex è uno strategico con visuale isometrica basato sul giusto utilizzo del tempo, che grazie alle sue particolari meccaniche riesce a comunque ricreare alla perfezione il ritmo e la spettacolarità delle mosse “gun-fu” delle pellicole acclamate da critica e pubblico. Il team che si sta occupando del gioco è Bithell Games, la software house di uno degli autori “indie” più raffinati e talentuosi della scena, Mike Bithell, il game designer di Thomas Was Alone e Volume.



COSA ABBIAMO PROVATO - La demo dell'E3 2019 ci ha permesso di capire che il gameplay tattico del gioco non è basato su una struttura a turni, ma su una timeline: ogni azione compiuta dal giocatore o dall’intelligenza artificiale richiede del tempo per essere compiuta e la barra in bella vista sullo schermo mostra in sequenza tutti gli eventi in corso. Sparare, ricaricare, colpire con un pugno, spostarsi verso una copertura e schivare sono tutte azioni che mettono in atto un ritmo quasi musicale, che si sposa egregiamente con lo stile tipico dei film.



Se un nemico sta per sparare, rispondere allo stesso modo può essere conveniente se c’è abbastanza tempo per farlo, altrimenti sarà solo una scelta inadeguata. Addentrandovi nelle meccaniche di gioco capirete ben presto che lo stallo tra un azione e l’altra serve per pianificare matematicamente le mosse, magari decidendo di rotolare verso una copertura o disarmare l’avversario con quel fare marziale che tanto caratterizza le avventure di John Wick.