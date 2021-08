Microsoft svela un evento per la Gamescom 2021, tante novità in programma per il mondo Xbox

"Riceverete aggiornamenti approfonditi su alcuni dei titoli Xbox Game Studios già annunciati e su specifiche produzioni terze parti, inclusi alcuni degli incredibili giochi in uscita su Xbox questo autunno, ma anche nuove aggiunte al catalogo di Xbox Game Pass e molto altro ancora", ha annunciato Microsoft sul suo sito ufficiale. "Una cosa che abbiamo sempre amato degli eventi in presenza alla Gamescom era l'energia della community riunita insieme. Quando potevamo incontrarci di persona, in passato, eravamo in grado di interconnetterci, parlare e giocare in compagnia per celebrare una delle nostre più grandi passioni: i videogiochi."

Ci sarà spazio anche per un nuovo FanFest, l'evento dedicato alla community Xbox: "Non riuscivamo a immaginare una Gamescom senza tutto questo, perciò siamo lieti di annunciare che terremo un'edizione speciale della Xbox FanFest quest'anno per la Gamescom". Durante la kermesse tedesca i fan europei potranno ottenere sconti fino al 75% su una gamma di giochi rappresentativi per PC e Xbox, con maggiori dettagli che saranno forniti durante l'evento.