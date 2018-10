Microsoft scatenata: l'acquisizione di Obsidian Entertainment è a un passo

Microsoft non accenna a fermarsi e dopo aver annunciato allo scorso E3 di aver acquisito ben cinque studi, sarebbe vicinissima ad aggiungere un altro tassello alla famiglia di team first-party per il marchio Xbox : nelle scorse ore, sulle pagine di Kotaku è apparsa un'indiscrezione che vorrebbe la casa di Redmond ormai prossima a finalizzare un accordo per l'acquisizione di Obsidian Entertainment , autori di Fallout: New Vegas . Secondo la fonte, l'accordo sarebbe praticamente fatto e le due parti sarebbero ai dettagli finali prima della firma sul contratto: stando a quanto indicato da Kotaku, non sarebbe una questione di probabilità di portare a casa l'accordo, ma una semplice questione di tempistiche.

Se l'affare dovesse effettivamente andare in porto, per Microsoft si tratterebbe della sesta software house di rilievo dopo Playground Games, Undead Labs, Ninja Theory, Compulsion Games e The Initiative, i cinque team annunciati ufficialmente durante la conferenza Xbox dello scorso E3.



In questo caso, Microsoft andrebbe a colmare un grande vuoto a livello di produzioni ruolistiche, visto che Obsidian Entertainment è rinomata per aver dato vita ad alcuni dei giochi di ruolo più riusciti degli ultimi anni: oltre al succitato Fallout: New Vegas, infatti, gli sviluppatori hanno dato i natali a titoli del calibro di Knights of the Old Republic II, Pillars of Eternity e il suo sequel Pillars of Eternity II: Deadfire.



Al momento in cui scriviamo, entrambe le parti hanno rifiutato qualsiasi commento alle speculazioni, alimentando ancora di più la veridicità dell'operazione. Non è da escludere che una conferma in tal senso possa arrivare nei prossimi giorni, con Microsoft che a quel punto avrà aggiunto un ulteriore tassello al suo gruppo stellare di team first-party in vista della prossima generazione di console Xbox, che oltre a Scarlett vedrà il lancio di una piattaforma di game streaming chiamata Project xCloud.