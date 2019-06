Microsoft annuncia una linea di prodotti Xbox per la cura del corpo

Quando mancano pochi giorni all'inizio dell' E3 2019 , Microsoft ha annunciato una delle prime novità che i fan Xbox potranno sperimentare nelle prossime settimane: una nuova linea di accessori per la cura del corpo . In collaborazione con Axe, la divisione australiana di Microsoft ha infatti svelato una linea di prodotti in arrivo a luglio che permetteranno ai giocatori di prendersi cura di sé stessi con un gel doccia, un bagnoschiuma e un deodorante a tema Xbox.

I prodotti potranno contare su una fragranza studiata da Lynx (il brand di Axe proposto al di fuori degli Stati Uniti) in collaborazione con la casa di Redmond, basata su un mix di agrumi verdi, lime e limone, impreziositi da un pizzico di salvia e menta.



La nuova gamma di accessori per il corpo di Xbox sarà disponibile dal prossimo mese in Australia e Nuova Zelanda, ma non è da escludere una commercializzazione in altri paesi del mondo in caso di... successo di questa inusuale iniziativa di Microsoft.