Mega Man si prepara al ritorno, Capcom annuncia un nuovo capitolo

Buone notizie per gli appassionati di videogiochi con qualche anno in più sulle spalle: il popolare franchise Mega Man, pubblicato per la prima volta da Capcom nel 1987 su Nintendo Entertainment System, si prepara a tornare sul mercato con un nuovo episodio.



In un'intervista al portale giapponese 4Gamer, il producer Kazuhiro Tsuchyia ha dichiarato che la casa nipponica è all'opera su un nuovo capitolo della serie, specificando che con il nuovo progetto la software house punta a estendere il franchise per altri dieci o vent'anni.