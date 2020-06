Mastergame Play, nella settima puntata The Last of Us 2 e l'importanza della narrazione nei videogiochi

Nel settimo episodio di Mastergame Play parliamo di storie, di quelle in grado di emozionare e far riflettere, di quelle che ti lasciano qualcosa dentro. In occasione della pubblicazione di The Last of Us: Parte 2, nuova esclusiva del catalogo PlayStation, scopriamo come Naughty Dog abbia riscritto nuovamente il concetto di narrazione all'interno di un videogioco, portandolo a livelli di profondità mai visti prima.