Mastergame Play: nel decimo episodio scopriamo il futuro dei videogiochi

Il 2020 è stato un anno importante per il mondo dei videogiochi, nonostante il Coronavirus abbia complicato (e non poco) i piani degli sviluppatori: in soli sei mesi, infatti, abbiamo assistito al lancio di titoli di rilievo come Half-Life: Alyx, Ori and the Will of the Wisps e il più recente The Last of Us: Parte 2, ma non è ancora finita qui. Le console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X, arriveranno a fine anno. E il futuro non potrebbe essere più roseo.