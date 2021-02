Marvel's Avengers arriva sulle nuove console e dà il benvenuto a Hawkeye

Dopo un periodo di silenzio, Crystal Dynamics è tornata finalmente a parlare di Marvel's Avengers e del supporto post-lancio per il gioco d'azione basato sui fumetti Marvel Comics: con un evento War Table interamente dedicato alla prossima operazione, la software house ha tolto i veli dal personaggio di Hawkeye , meglio conosciuto come Occhio di Falco nel Bel paese. L'eroe arriverà il 18 marzo in concomitanza con un update gratuito che "trasformerà" il gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X .

Nel lungo evento, gli autori di Tomb Raider hanno presentato la nuova missione chiamata Operazione Futuro Imperfetto, in cui l'arciere Clint Barton dovrà affrontare uno dei nemici più temibili dei fumetti realizzati dalla Casa delle Idee: Maestro, una versione malvagia di Hulk con l'intelligenza di Bruce Banner e la forza del gigante verde, che in preda alla follia ha distrutto ogni cosa fino a regnare sovrano in un futuro apocalittico. Dovrete sfruttare dunque il nuovo personaggio giocabile, dotato di abilità e poteri esclusivi, per avere la meglio sul nuovo e pericoloso avversario.

Questa interpretazione del personaggio sarà protagonista di una missione che si ricollegherà agli eventi di AIM allo scoperto, la missione che ha introdotto nel cast il personaggio di Kate Bishop (allieva di Clint/Hawkeye e prossima protagonista di una serie TV su Disney+), permettendo ai giocatori di scoprire nuovi tasselli di un comparto narrativo in espansione.

Non è tutto: insieme alla nuova missione, infatti, arriverà il tanto atteso upgrade per le console di nuova generazione che consentirà di sfruttare frame-rate più elevati e una grafica migliorata su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S: le versioni ammiraglie potranno contare su una risoluzione in Ultra-HD 4K e un frame-rate a 60 fotogrammi per secondo, con tempi di caricamento ridotto garantiti dai dischi a stato solido delle nuove piattaforme videoludiche e un quadro generalmente più dettagliato e piacevole da vedere. Su Xbox Series S la risoluzione si fermerà a 1440p.

L'aggiornamento sarà disponibile gratuitamente per i possessori di Marvel's Avengers, i quali potranno sfruttare il sistema di multiplayer cross-gen per condividere l'esperienza di gioco tra PS4 e PS5 e tra Xbox One e Xbox Series X/S. Sarà possibile ovviamente mantenere i progressi raggiunti in precedenza e trasferire i salvataggi sulle nuove console.

