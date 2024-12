Marvel Rivals: Wolverine e Vedova Nera tra gli ultimi "eroi" dello sparatutto

Nel primo gruppo ci saranno personaggi capaci di supportare il gruppo come Adam Warlock, Jeff lo Squalo, Loki, Luna Snow, Mantis e Rocket Raccoon, nel secondo spiccheranno eroi e antagonisti capaci di sfruttare le proprie abilità per sorprendere gli avversari, come Hela, Iron Man, Magik, Moon Knight, Namor, Occhio di Falco, Pantera Nera, Psylocke, Punitore, Scarlet Witch, Soldato d'Inverno, Spider-Man, Squirrel Girl, Star-Lord e Tempesta. Nel terzo e ultimo gruppo, invece, ci saranno dei "colossi" capaci di far avanzare la propria squadra o proteggere i compagni, come Captain America, Doctor Strange, Groot, Hulk, Magneto, Peni Parker, Thor e Venom.