Marvel lavora a un nuovo videogioco con l'ex-game director di Hearthstone

Lo scorso aprile, Ben Brode , una delle figure più rilevanti all'interno di Blizzard Entertainment , ha abbandonato l'azienda californiana e il suo ruolo da game director di Hearthstone per mettersi in proprio, fondando un nuovo team di sviluppo chiamato Second Dinner . Mesi dopo l'annuncio della sua dipartita da Blizzard, Brode ha condiviso con i propri fan un aggiornamento sulla situazione, confermando che il team Second Dinner ha ottenuto i fondi necessari allo sviluppo di un nuovo progetto .

L'aspetto senza dubbio più interessante è che il progetto in questione sarà realizzato in collaborazione con Marvel, sfruttando le licenze dei fumetti creati dalla Casa delle Idee per lo sviluppo di un titolo nuovo di zecca, il quale probabilmente farà parte dello stesso Gaming Universe che l'azienda sta lentamente plasmando dopo aver dato vita a un universo cinematografico di successo.



Sembrerebbe dunque che Brode possa essere alla guida di un nuovo gioco di carte basato sui personaggi Marvel, al fine di creare un nuovo titolo di rilievo in un genere, quello dei card game, che sta acquisendo sempre più popolarità, soprattutto in ottica streaming ed eSports. Possibile che l'annuncio ufficiale del nuovo progetto arrivi in occasione della prossima fiera di settore, l'E3 2019 che si terrà a giugno in quel di Los Angeles.