Manchester Utd, Solkjaer ha studiato da Mister... con i videogiochi

In un'intervista risalente a quando allenava il Molde, squadra norvegese, Ole Gunnar Solskjaer, successore di Mourinho al Manchester United, affermò di aver imparato molto da Football Manager, il famoso strategico calcistico attualmente disponibile su PC e Nintendo Switch. Esatto, lo stesso che negli ultimi anni ha causato 35 divorzi proprio nel Regno Unito.



"Quando ero ancora un calciatore e militavo nel Manchester United mi divertivo tantissimo a giocare a Football Manager, era davvero rilassante. È un videogioco fantastico, grazie al quale ho imparato molto sul calcio e i calciatori, specialmente per quanto riguarda i giovani talenti.



Assomiglia molto alla realà, quando si tratta di capire le potenzialità di chi può diventare un buon calciatore", furono le parole dell'attuale allenatore dei Red Devils, che già all'epoca dimostrava una certa apertura nell'utilizzo dei videogiochi da parte dei suoi calciatori:



"Molti dei miei calciatori giocano sia a FIFA che a Football Manager, penso siano utili a capire meglio il calcio e le sue dinamiche".



Solskjaer, 45 anni, è attualmente l'allenatore più giovane di un top club europeo, forse uno dei pochi ad essere cresciuto con i videogiochi. La sua carriera da videogiocatore è cominciata sul Commodore 64 ed è proseguita poi con Championship Manager, gioco sviluppato dagli stessi responsabili dell'attuale Football Manager.



Chissà se sulla sua strada incontrerà mai qualche giocatore troppo in fissa con Fortnite...