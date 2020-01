L'ultima frontiera dei videogiochi? Un simulatore di masturbazione

"Diventerai cieco" dicevano i genitori di una volta. Ma la modernità ci ha ormai bombardato di così tanti contenuti (considerati tabù fino a non troppi anni fa) che anche il sesso è stato raccontato davvero in mille versioni. Lo sviluppatore polacco CiastKu ha dimostrato di sapere bene cosa fa girare il mondo, rilasciando una demo per Steam del suo nuovo Wanking Simulator: in parole povere, vendicati e poi masturbati.