Lorenzo "Il Magnifico" ritorna bambino in un videogioco dedicato ai più piccoli

Conoscere la storia del proprio paese è importante, ma diventa ancora più avvincente e divertente se la si può apprendere tramite i videogiochi. Con questo intento il tema italiano EGA (Entertainment Game Apps) ha creato Time Travels: I Medici , un'avventura grafica che porterà i più piccoli in giro per la Firenze nell'epoca delle Signorie.

La guida di questo mobile game sarà il famoso Lorenzo "Il Magnifico" in vesti davvero particolari: il personaggio di cui i giocatori vestiranno i panni non sarà infatti il noto signore della città, ma la sua versione da bambino, che meglio si immedesima con i giovani gamer, che potranno così vivere in prima persona l'esperienza di gioco per le vie di Firenze.

La storia si sviluppa attraverso una serie di sogni in cui Lorenzo viene a contatto con personaggi storici illustri, tra cui lo stesso Leonardo Da Vinci, che lo accompagnerà in questo viaggio onirico. Ogni sogno costituisce a tutti gli effetti una missione dell'avventura punta e clicca, che permetterà ai giocatori di sbloccare diverse ricompense attraverso la soluzione di diversi enigmi e di collezionare notizie storiche che confluiranno infine nella “galleria dei discendenti", una sorta di piccolo museo personale che si potrà visitare liberamente e in ogni momento.

Time Travels: I Medici costituisce il sequel del primo capitolo dedicato agli Etruschi, che il team di EGA ha nuovamente sviluppato in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale M(u)ovimenti, impegnata nell’attività di valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione storico-culturale a misura di bambino con il progetto "ArcheoKids".

Samanta Mariotti e Nina Marotta, responsabili del progetto Time Tales: I racconti del tempo, insieme all'amministratore delegato di EGA Maurizio Amoroso, credono fermamente nell'utilizzo dei videogiochi in questo processo educativo. “Con questo nuovo capitolo di Time Tales dedicato alla famiglia dei Medici, usciamo un po’ dall’ambito prettamente archeologico, come era stato per il precedente episodio dedicato agli Etruschi, ma continuiamo a raccontare tante storie di diversi personaggi che, possiamo dirlo, la Storia l’hanno davvero fatta”.

Un altro prodotto dell'industria videoludica nostrana che permetterà a tantissimi bambini e ragazzi di immergersi nella storia e appassionarli agli avventimenti più importanti che hanno caratterizzato il Bel paese.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!