LEGO Hidden Side: il gioco che mescola costruzioni e realtà aumentata

LEGO ha lanciato in tutto il mondo un nuovo gioco, LEGO Hidden Side . Si tratta della prima esperienza che mescola le storiche costruzioni a mattoncino alla realtà aumentata tramite un'applicazione per smartphone e tablet per dare vita a un gioco fluido.

"Tutto ha inizio quando due giovani Youtuber, Jack e Parker, scoprono che la loro città, Newbury, è infestata da fantasmi ed iniziano un’elettrizzante caccia per catturarli, riprendendo il tutto con i loro cellulari…ma in questa avventura avranno bisogno di aiuto…", sono queste le premesse di Hidden Side, una linea composta da otto set che rappresentano luoghi infestati. Attivando l’applicazione i set si animano, svelando dei misteriosi mondi nascosti ricchi di sfide da affrontare.



"I nostri anni di esperienza, puntando sull'unione della tecnologia e del gioco fisico, ci hanno insegnato che i bambini si aspettano esperienze emozionanti ininterrotte di gioco fisico e digitale - qualcosa che chiamiamo gioco fluido. Puntiamo sulla costruzione tattile, ma la realtà aumentata offre l’opportunità di arricchire il gioco fisico LEGO con azioni nuove e tanta maestria. Stiamo rompendo il classico cliché di gioco della realtà aumentata per crearne uno nuovo in cui il mondo fisico influenza realmente il livello AR", ha commentato Tom Donaldson, Vicepresidente Senior, Creative Play Lab di LEGO Group.



Videogiochi e costruzioni uniti nel nome della creatività: LEGO Hidden Side abbbraccia entrambi i mondi per creare un'esperienza avvincente e divertente, vedere per credere!