Le armi di Metro Exodus, terrificante avventura post-apocalittica

Metro Exodus è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questa prima parte dell'anno e in attesa del suo debutto gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer interamente dedicato alle sue armi.



"La serie Metro è sempre stata famosa per le sue uniche armi da fuoco: per Metro Exodus, 4A Games ha completamente revisionato il sistema di armi, assicurandosi che ogni arma fosse meccanicamente funzionale e potesse essere personalizzata sul campo, consentendo centinaia di permutazioni tattiche. Ora le armi devono essere pulite e conservate a dovere per evitare il surriscaldamento e il blocco, aggiungendo così un'altra dimensione al coinvolgente gameplay di Metro".



Per chi non la conoscesse, Metro è una saga di giochi horror post-apocalittici in prima persona basata sugli acclamati romanzi di Dmitrij Gluchovskij. Exodus è il terzo titolo della serie e sarà disponibile dal 15 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Non ci resta che augurarvi una buona visione!