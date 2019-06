La satira politica diventa videogame: ecco Le honeste avventure di Gigi

Si chiama Le honeste avventure di Gigi ed è il nuovo gioco satirico di Marco Alfieri, l'autore del noto Call of Salveenee, parodia di GTA incentrato principalmente sulla figura di Matteo Salvini.



Come suggerisce il titolo, il protagonista della nuova produzione è ovviamente il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio.



Non si tratta, però, di un videogioco vero e proprio, ma di un librogame digitale con elementi in realtà aumentata che racconta una storia non lineare composta da bivi narrativi che, attraverso delle scelte, porteranno il lettore verso uno dei 20 finali.



"Vivi una strepitosa avventura interattiva nei panni di Gigi Di Majo! Affronta i nemici della giente honesta, combatti contro Renzie e tutta la kasta. Stringi importanti alleanze con altri populisti come Salveenee, salva il popolo italiano da un temibile complotto e scopri tutti i segreti all’interno di questa storia. Immergiti totalmente nel racconto grazie alla realtà aumentata: i personaggi escono dal libro grazie all’esclusiva App", si legge nella descrizione del librogame disponibile anche in formato PDF o cartaceo.



Come i più attenti avranno notato, Le honeste avventure di Gigi si ispira a Le bizzarre avventure di JoJo, celebre manga/anime firmato Hirohiko Araki. Vi lasciamo alla sua copertina!