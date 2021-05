La Famiglia Addams torna con un nuovo videogioco, per un autunno da brividi

IGN

Ci sono miti dell’infanzia di molte persone che non muoiono mai. Tra questi ci sono certamente tantissimi personaggi di fumetti e cinema che ancora oggi infiammano il cuore di migliaia di fan. Tra questi bisogna dunque annoverare l’iconica Famiglia Addams. Chi non ha mai schioccato le dita al suono dell’inconfondibile sigla del telefilm del 1964? Dopo vent’anni di assenza dalle scene videoludiche, ecco che Gomez, Morticia e pargoli tornano ad allietare i giocatori con La Famiglia Addams: Caos in Casa.