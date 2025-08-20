La Divina Commedia diventa un videogioco di ruolo: ecco il nuovo progetto di Jyamma Games

Jyamma Games promette inoltre la possibilità di forgiare armi e armature personalizzabili a livello estetico e funzionale, con una trama coinvolgente ispirata alla narrazione del Sommo Poeta che permetterà di modellare l'esperienza in base al proprio stile di gioco e approccio narrativo preferito. Allo stato attuale non è stata specificata la finestra di lancio, ma la software house milanese ha confermato che il gioco di ruolo debutterà prossimamente su Steam e altre piattaforme.