La Divina Commedia diventa un videogioco di ruolo: ecco il nuovo progetto di Jyamma Games

La Divina Commedia, prime immagini del videogioco di Jyamma Games
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Dopo Enotria: The Last Song, lo studio milanese ci riprova con un'avventura ispirata all'opera di Dante Alighieri, in uscita prossimamente su PC e altre piattaforme
© Ufficio stampa
Continua l'impegno di Jyamma Games nel diffondere il panorama culturale e artistico italiano attraverso il mondo dei videogiochi: in occasione dell'evento Opening Night Live, il team di sviluppo milanese ha svelato di essere al lavoro su La Divina Commedia, nuovo progetto che trasformerà il capolavoro di Dante Alighieri in un gioco di ruolo dalle tinte dark-fantasy in cui vestire i panni di un "guerriero-poeta".
Lo studio italiano, che già lo scorso anno si era distinto con Enotria: The Last Song, continua a pescare a piene mani dalla tradizione e dal folclore del Bel paese con il suo nuovo gioco di ruolo, reinterpretando l'immaginario dantesco per dar vita a un'avventura ambientata negli abissi infernali in cui il personaggio principale (che potrà essere maschile o femminile) sarà chiamato a discendere nei cerchi dell'Inferno per affrontare demoni sempre più potenti.
Il breve filmato mostrato durante la cerimonia di inaugurazione della Gamescom 2025 di Colonia ha presentato alcuni degli elementi principali del gioco di ruolo, che includerà meccaniche uniche per ogni classe di arma, "dungeon" generati attraverso un sistema procedurale e un peculiare allineamento ai sette peccati capitali, che avrà un impatto particolare sull'avventura.
Jyamma Games promette inoltre la possibilità di forgiare armi e armature personalizzabili a livello estetico e funzionale, con una trama coinvolgente ispirata alla narrazione del Sommo Poeta che permetterà di modellare l'esperienza in base al proprio stile di gioco e approccio narrativo preferito. Allo stato attuale non è stata specificata la finestra di lancio, ma la software house milanese ha confermato che il gioco di ruolo debutterà prossimamente su Steam e altre piattaforme.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Quello degli autori di Enotria non è certo il primo tentativo di trasformare la Divina Commedia in un videogame: già nel 2010, infatti, lo studio Visceral Games aveva realizzato con Electronic Arts il gioco d'azione Dante's Inferno, che vedeva come protagonista Dante, veterano della Terza crociata, intento a salvare l'anima di Beatrice dalle grinfie di Lucifero in un'avventura ispirata alla prima cantica dell'opera dantesca.
Commenti (0)