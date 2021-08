L'intelligenza artificiale renderà i personaggi dei videogiochi molto più realistici: uno studio di Electronic Arts

I videogiochi hanno raggiunto picchi di realismo sempre più elevati negli ultimi anni . La tecnologia ha fatto passi da gigante, tanto che diversi franchise di successo sono riusciti a conquistarsi un posto d’onore accanto alle produzioni cinematografiche e televisive. Come ben sanno i giocatori più accaniti, c'è sempre quel momento in ogni videogame in cui si cade nel classico bug o glitch , in cui il personaggio inizia a muoversi in modo inarticolato o l’ambiente di gioco crea qualche problema, rompendo il momento di immersività nella trama.

Electronic Arts è tra le aziende che sperano di trovare nell'intelligenza artificiale un sistema per risolvere questi annosi inconvenienti. Il colosso californiano dei videogiochi ha in programma di discutere le sue ultime ricerche alla conferenza virtuale di computer grafica Siggraph che si terrà a Los Angeles, mostrando nuovi programmi per computer ideati per far muovere i personaggi nei giochi sportivi in modi più realistici.

La dimostrazione video della ricerca, chiamata Neural Animation Layering for Synthesizing Martial Arts Movements (Mappatura dell'animazione neurale per sintetizzare i movimenti delle arti marziali), ha mostrato i risultati dei programmi basati sull’intelligenza artificiale che donano ai personaggi movenze tipiche della realtà. In sintesi, gli sviluppatori devono "suggerire" ai propri giochi come un personaggio dovrebbe comportarsi da un momento all'altro. La nuova sfida di EA è dunque quella di "dar vita" ai propri personaggi e renderli molto più fedeli alla realtà, anche attraverso l’uso di veri e propri animatori.

Uno degli esempi più lampanti degli studi che l’azienda di Redwood City sta conducendo sull’intelligenza artificiale sarà contenuta proprio in FIFA 22, e che includerà una tecnologia chiamata HyperMotion. Questa funzione ha raccolto dati da partite giocate tra due squadre di 11 giocatori reali con indosso tute per il motion capture, trasferite poi in un programma informatico che ha prodotto oltre 4mila nuove animazioni di giocatori che calciano i palloni e si muovono sul campo in modi unici.

"Le cose su cui stiamo facendo ricerca si concentrano principalmente sulla creazione di questa animazione realistica", ha detto il ricercatore di EA, Sebastian Starke. Negli ultimi anni, ha veicolato la sua ricerca sull'uso dell'IA per realizzare animazioni migliori per i giochi di basket, di personaggi seduti su sedie di diverse dimensioni e persino animali che camminano.

In seguito, spera di insegnare ai computer come identificare i dati di motion capture direttamente da un filmato standard o da un video, anziché affidarsi alle tute o ai sensori che vengono tradizionalmente fissati sugli attori.

