FIFA 22 mostra il calcio di nuova generazione, Adani sarà il commentatore tecnico della versione italiana

Continua l'avvicinamento a FIFA 22, il nuovo capitolo della saga di videogiochi calcistici di Electronic Arts che, nelle scorse ore, si è mostrato in un nuovo video di gameplay incentrato sulle novità dell'edizione per console di nuova generazione. Il filmato ha mostrato in azione l'apporto della tecnologia HyperMotion per offrire un'esperienza più realistica, e per rendere più coinvolgente il commento tecnico gli sviluppatori hanno svelato l'arrivo di Lele Adani al fianco di Pierluigi Pardo.