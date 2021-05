Kiyan Prince rivive grazie ai videogiochi: il calciatore scomparso nel 2006 arriva su FIFA 21

Per celebrare il quindicesimo anniversario dalla sua morte, le due parti hanno pensato di omaggiare Kiyan ricreando un modello digitale basato sul "calciatore che avrebbe dovuto essere": Prince è entrato a far parte del QPR grazie agli sforzi congiunti dello studio di effetti speciali Framestore e di alcuni scienziati dell'Università di Bradford, che hanno tentato di immaginare il possibile aspetto del giovane quindici anni dopo. Per lui anche una carta speciale in FIFA Ultimate Team e una campagna che tenterà di sensibilizzare i giovani contro crimini del genere.

Kiyan arriva su FIFA 21 con l'età che avrebbe avuto oggi, trent'anni: trenta come il numero che porta sulle spalle, che peraltro è lo stesso scelto dal QPR per omaggiare il calciatore nella prossima stagione: la squadra, infatti, lo inserirà nella prima squadra ufficiale della prossima stagione e lo convocherà (simbolicamente) nella lista giocatori in ogni partita, sia quelle di campionato che nelle coppe.

Non è la prima iniziativa per omaggiare il coraggio di Kiyan: il padre, Mark Prince, da tempo ha istituito la Kiyan Prince Foundation per sensibilizzare i giovani a comprendere le reali conseguenze di gesti come quelli subiti dal giovane, mentre lo stesso stadio del Queen Park Rangers è stato ribattezzato "Kiyan Prince Foundation Stadium" in onore del suo giovane talento.

