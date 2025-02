Kendrick Lamar infiamma il Super Bowl e omaggia PlayStation

Il dettaglio, emerso durante dell'esibizione di Kendrick Lamar nell'Half Time del Super Bowl 2025, non è passato certamente inosservato agli appassionati di videogiochi: dopo aver rivelato progressivamente i quattro simboli particolarmente celebri per chiunque abbia impugnato almeno una volta il controller di una console PlayStation, le luci si sono spente per lasciare in evidenza la scritta "Game Over".