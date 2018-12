Jump Force, la storia che mescola gli universi anime

Gli sviluppatori del gioco che mescolerà gli universi di Dragon Ball, One Piece, Naruto e tutti gli altri manga/anime della famosa etichetta Jump hanno realizzato un nuovo trailer che svela gli intrighi che si celano dietro l'avventura:



"Una fusione improvvisa del mondo Jump con quello reale ha scatenato il caos sulla Terra, mentre alcuni invasori malvagi stanno seminando panico e distruzione.



Per affrontare questa nuova minaccia, il Direttore Glover ha formato una squadra di eroi, chiamata Jump Force, scegliendo tra i più potenti guerrieri dell'universo manga.



I giocatori potranno creare il proprio eroe e personalizzarne l'aspetto e le mosse di combattimento con elementi provenienti da tutti i franchise manga, prima di unirsi alla Jump Force per fermare i cattivi".



Jump Force è un picchiaduro tridimensionale sullo stile del recente Dragon Ball Xenoverse e sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 15 febbario 2019. Buona visione!