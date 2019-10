Jon Bernthal parla di un possibile gioco di The Punisher dopo Ghost Recon Breakpoint

Si è parlato molto di Jon Bernthal negli ultimi tempi. L'attore a stelle e strisce classe 1976 ha lasciato il segno nel mondo videoludico grazie al suo recente ruolo nel secondo capitolo dello sparatutto di casa Ubisoft Ghost Recon: Breakpoint . Ma l'attore ha già diversi trascorsi di successo sul piccolo schermo per aver interpretato il controverso (anti)eroe Marvel Frank Castle nella serie The Punisher .

Ed è proprio sul suo possibile ritorno nei panni del giustiziere in versione videoludica che Bernthal ha sentito di dire la sua. "Non lo so", ha commentato l'attore. "Il personaggio di Frank Castle significa molto per me, sulla possibilità di vederlo in un gioco non mi interessa tanto se verrà mai realizzato, quanto piuttosto che venga fatto per bene. Voglio che l'immagine del mio personaggio e l'idea che ho di lui vengano tutelate fino in fondo".

Parole davvero significative, che fanno trasparire inoltre la profonda connessione che Bernthal aveva stabilito con i veterani di guerra, con i quali era entrato in contatto sia durante le riprese della serie che nel suo ruolo in Ghost Recon Breakpoint.

A vantaggio di un probabile gioco di The Punisher, si pongono inoltre tutta una serie di eventi che finora hanno giocato a favore del franchise Marvel, tra cui il successo cinematografico degli Vendicatori ora riproposti da Crystal Dynamics con l'atteso Marvel's Avengers di prossima uscita, il contratto multi-progetto con Square Enix e non ultima la comparsa di Frank Castle nel roster del DLC di Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel Knights: Curse of the Vampire.

L'idea di una versione giocabile del personaggio verrebbe accolta certamente con entusiasmo dai fan e il Punisher di Bernthal potrebbe tornare a vivere le sue storie oltre la serie di cui resta al momento confermata la cancellazione.

