Iron Man in realtà virtuale, a breve una demo giocabile su PS4

Le attese sembrano essere finite. Dopo un anno di rinvii, sembra che lo sviluppatore Camouflaj sia pronto a svelare una demo giocabile di Marvel's Iron Man VR , gioco in realtà virtuale la cui uscita era già stata fissata in tarda primavera.

Il gioco, a detta dello sviluppatore, tanto atteso dai fan, era stato rimandato proprio con l'intento di soddisfare appieno le aspettative della sua larga community, ora in fermento più che mai alla luce delle nuove voci di corridoio che vedono l'uscita della demo giocabile dell'eroe Marvel a breve.

La notizia è trapelata su Twitter di PSN Releases, sito che raccoglie in un database tutte le nuove uscite su PlayStation Store. Il messaggio pubblicato sul social, poi cancellato, riportava il testo seguente: "Il gioco Marvel's Iron Man VR - Demo con ID CUSA18232 - è stato aggiunto alla PSN giapponese PS4!". Il messaggio ha scatenato diverse interpretazioni, tra cui la possibilità che si sia trattato di una sorta di test interno o potrebbe significare che il lancio della demo sia dietro l'angolo.

Le notizie certe sono che il gioco VR sarà in prima persona e i giocatori vestiranno i panni del super robot dell'eccentrico Tony Stark, con tanto di gadget e armi in perfetto stile fumettistico. La trama non sarà adatta a un pubblico di giovanissimi e conterrà probabilmente diverse scene di violenza dirette ai soli giocatori adulti.

In ogni caso per avere una conferma definitiva i fan dovranno attendere un annuncio ufficiale, ma ne resta fissata l'uscita al 15 maggio 2020 in esclusiva su PlayStation VR.

