India, sposo ignora sua moglie per giocare a PUBG al loro matrimonio

Playerunkown's Battlegrounds (PUBG), il battle royale concorrente di Fortnite, è diventato così famoso in India che le autorità hanno deciso di bannarlo e punire chiunque ci giochi perché "è un demone presente in ogni casa".



Ricorderete la storia dei 10 ragazzi arrestati a marzo nel cortile della loro università: "erano così impegnati a giocare che non hanno nemmeno visto gli agenti arrivare", aveva affermato un poliziotto al giornale locale di Gujarat (ve ne avevamo parlato qui).



Ebbene, oggi il videogioco realizzato da Bluehole Studio è protagonista di un altro evento che sta facendo il giro del web con un video virale (cliccate qui per vederlo) che ritrae uno sposo ignorare completamente sua moglie al loro matrimonio per giocare, indovinate un po', a PUBG. Una situazione bizzarra, non trovate?