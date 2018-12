Il viaggio di Life is Strange 2 continua a gennaio

Nel secondo episodio, intitolato Rules, la storia di Sean e Daniel Diaz continua dopo la fuga dalla polizia in seguito al tragico incidente del primo capitolo, che ha visto il piccolo Daniel manifestare un potere sovrannaturale.



Sean e Daniel si ritrovano così in fuga nel bel mezzo dell'inverno, lottando contro un freddo incessante che, però, rischia di far ammalare sempre di più il giovane Daniel. Per proteggere il fratello minore, Sean tenterà di raggiungere la casa dei nonni per cercare rifugio, ed è lì che incontreranno il vicino di casa Chris Eriksen, protagonista del prequel Le Fantastiche Avventure di Captain Spirit.



Sean tenterà di proteggere Daniel attraverso una serie di regole riguardo al suo potere, ma saranno le scelte del giocatore a definire ancora una volta il sentiero che i due fratelli intraprenderanno in questo secondo capitolo. A seguire le nuove immagini ufficiali di Life is Strange 2 - Episodio 2: Rules, disponibile su PC e console dal 24 gennaio 2019.