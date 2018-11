Il secondo episodio di Life is Strange 2 slitta al 2019

Se siete tra coloro che non vedono l'ora di scoprire come proseguirà l'avventura dei fratelli Sean e Daniel nella serie episodica Life is Strange 2 , preparatevi a un'attesa più lunga del previsto. Dontnod Entertainment ha infatti annunciato che il secondo capitolo della stagione, intitolato Rules , non sarà disponibile prima del prossimo anno.

La casa francese ha deciso infatti di abolire la cadenza mensile per la pubblicazione degli episodi che comporranno la seconda stagione di Life is Strange, preferendo prendersi il tempo necessario a confezionare una storia di qualità e in grado di catturare l'attenzione dei giocatori, proprio come ha fatto il primissimo episodio intitolato Roads.



Per questo motivo, l'Episodio 2: Rules sarà lanciato a fine gennaio, ben quattro mesi dopo il lancio dell'episodio pilota, con un trailer di presentazione che sarà invece mostrato a metà dicembre e permetterà ai fan di avere un'idea dei temi e della direzione che prenderà questa seconda parte.