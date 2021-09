Gli US Open si sono conclusi con la vittoria del russo Daniil Medvedev contro il serbo Novak Djokovic . Una vittoria 6-4 6-4 6-4 che l’ha spinto, finita la partita, a buttarsi a terra per quella che al pubblico può essere sembrata stanchezza: in realtà Medvedev stava replicando una celebre esultanza della serie di videogiochi calcistici FIFA , meglio conosciuta come "peso morto".

Sconfitto il numero uno al mondo, Medvedev si è lasciato cadere a terra, sdraiato su un fianco con la lingua fuori. Un gesto che è stato immortalato dagli organizzatori della competizione, che l'hanno condiviso su Twitter:

È comprensibile che i presenti possano non aver colto, infatti nell’intervista post partita il campione ha dichiarato: "Solo le leggende capiranno che ciò che ho fatto dopo il match è L2 + sinistra. Grazie ragazzi", facendo così riferimento alla combinazione di tasti che, in seguito a un gol, è necessario premere per attivare la particolare esultanza nel videogame di Electronic Arts.

Per quanto bizzarro possa essere, a volte i professionisti dello sport attingono a piene mani dal mondo dei videogiochi per le loro celebrazioni. Per esempio, l’attaccante francese Antoine Griezmann ha segnato un rigore nella finale della Coppa del Mondo e ha festeggiato con la famigerata danza di Fortnite, conosciuta come "Take the L".

