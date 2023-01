Usa: arriva il salone di bellezza per bambini che unisce acconciature e videogiochi

È il caso di due parrucchieri dell'Idaho, negli Stati Uniti, che hanno pensato di munire il proprio salone di videogiochi per far sì che i più piccoli possano divertirsi mentre tagliano i capelli.

Stephanie e Ron Clement sono proprietari e fondatori del salone Family Fun Cutz. Dopo essere stati costretti a chiedere il primo negozio in Nebraska e si erano trasferiti a ovest per il figlio, affetto da una grave forma asmatica, hanno colto l'opportunità data da questo cambiamento per inaugurare una nuova attività a Pocatello, cittadina dell'Idaho.

Con quasi vent'anni di esperienza, Stephanie si occupa di estetica e cosmetologia, mentre Ron si dedica alla costruzione e gestione delle attrezzature utilizzate nel salone e ad altre responsabilità commerciali. "Per noi si tratta di creare un ambiente in cui i bambini si innamorino del taglio di capelli e voglio che Family Fun Cutz sia il luogo del divertimento a misura di famiglia", ha dichiarato Stephanie.

Quando si visita il salone, infatti, si ha la sensazione di trovarsi in una grande area di gioco o in una vecchia sala arcade. Lo studio include un angolo laterale con tre postazioni "coin-op", nonché diversi spazi per i bambini. I più piccoli possono scegliere un film da guardare mentre tagliano i capelli, mentre quelli dai 5 anni in su hanno la possibilità di giocare con console come Xbox e Nintendo Switch.

Il salone, aperto al pubblico tutta la settimana, non si limita solo al look dei clienti e offre inoltre pacchetti per adulti e bambini, comprese iniziative particolari per celebrare compleanni e feste private. I proprietari hanno pensato anche a una serie di orari extra pensati appositamente per i piccoli clienti più affezionati.