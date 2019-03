Il nuovo Halo Infinite riparte dalle origini, confermata la presenza all'E3 2019

Pur essendo a tutti gli effetti un sequel del quinto capitolo, Infinite rappresenterà un nuovo inizio che cercherà di rendere omaggio all'atmosfera unica che ha caratterizzato la prima trilogia creata da Bungie. Per farlo, 343 Industries e Microsoft hanno lavorato a un nuovo motore di gioco, chiamato per l'occasione Slipspace Engine, che sarà presentato in tutto il suo splendore durante la conferenza della casa di Redmond all'E3 2019.



Durante l'evento, infatti, si vocifera che il colosso americano presenterà la nuova console Xbox Scarlett, che dovrebbe esordire in due versioni differenti ma con un elemento comune: Halo Infinite come videogioco di punta della line-up al debutto sul mercato, generalmente fissato entro la fine del 2020. Non manca poi tanto per scoprire cosa ci riserverà la nuova avventura: noi di Mastergame saremo presenti a Los Angeles per assistere più da vicino al ritorno di Master Chief.