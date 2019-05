il mitico Abe tornerà nel 2020 con Oddworld: Soulstorm

Il tanto atteso ritorno di Abe, leggendario personaggio dell'epoca PS1, sta per concretizzarsi: con il trailer presente in questo articolo è stato annunciato che Oddworld: Soulstorm sarà disponibile a inizio 2020 su PC e console.



Soulstorm è il quinto capitolo della nuova pentalogia della saga che continuerà a raccontare le avventure di Abe in qualità di seguito diretto di New ‘n’ Tasty, il remake del capitolo originale uscito nel 2014.



Gli sviluppatori non hanno ancora specificato su quale console arriverà Soulstorm, ma presumiamo che sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One e che ci siano buone possibilità di un vederlo debuttare anche su Nintendo Switch: continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi e... buona visione!