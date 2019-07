Il Liverpool ha svelato la sua terza maglia servendosi di FIFA 20

Come parte dell'iniziativa, infatti, i Reds hanno deciso di svelare la loro terza maglia per la stagione 20/21 con un video realizzato con la popolare simulazione di calcio pubblicato proprio sui social della serie.



Potete osservare il risultato finale dando uno sguardo al tweet presente in questo articolo, che tra l'altro focalizza tantissimo l'attenzione su Mohamed Salah: non c'è ancora una conferma ufficiale, ma ,stando agli ultimi rumor, l'ex giallorosso è calciatore che sarà sulla copertina di FIFA 20 e le sue continue apparizioni nei video del gioco non fanno altro che rafforzare le ipotesi degli appassionati.



FIFA 20 sarà disponibile dal 27 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, continuate a seguirci per tutte le novità che ci separano dal suo lancio.