Il film di Mortal Kombat uscirà in anticipo

Cambiamenti in casa Warner Bros., che ha deciso di anticipare la pubblicazione del film di Mortal Kombat di qualche mese rispetto alla data svelata in precedenza: la pellicola cinematografica, prevista in origine per il 5 marzo 2021, esordirà nelle sale il 15 gennaio 2021 e dovrà vedersela direttamente con un altro film d'azione, tutto al femminile, come 355.