Mortal Kombat, le riprese del reboot inizieranno la prossima settimana

A scaldare ulteriormente i fan ci hanno pensato i post di alcuni degli attori coinvolti nel reboot, come il tweet di Lewis Tan (Deadpool 2, Iron Fist), di cui ancora non si conosce il ruolo, e il video su Instagram di Mehcad Brooks (True Blood, Supergirl) che interpreterà invece il super-soldato cibernetico Jax Briggs.



I fan di Mortal Kombat sono avvisati: occhi (e orecchie) aperti dalla prossima settimana in attesa di ulteriori aggiornamenti dall’altra parte del mondo.